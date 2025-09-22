Clara Maia anuncia morte de gêmeo após parto prematuro

Clara Maia perde filho gêmeo em parto prematuro. / Crédito: Reprodução/Instagram @claramaia_

A influencer Clara Maia, conhecida por compartilhar sua rotina de maternidade nas redes sociais, deu à luz aos gêmeos Túlio e Theo, às 28 semanas de gestação, mas apenas um dos bebês sobreviveu ao parto prematuro. Assim como Lexa, que passou recentemente por uma perda semelhante, Clara usou o Instagram neste domingo, 21, para anunciar que Túlio não resistiu, enquanto Theo segue internado na UTI neonatal.

Leia mais Por que pré-eclâmpsia, que levou a parto prematuro de Lexa e à morte de sua bebê, é um mistério que ciência ainda não desvendou Sobre o assunto Por que pré-eclâmpsia, que levou a parto prematuro de Lexa e à morte de sua bebê, é um mistério que ciência ainda não desvendou “Túlio não resistiu. Theo luta pela vida e para vencer a prematuridade extrema”, escreveu a influencer, casada com André Coelho e mãe de José e João. Em um desabafo emocionante, Clara descreveu sua dor: “Uma esposa que perde o marido, fica viúva. Filhos que perdem os pais, ficam órfãos. Uma mãe que perde um filho não tem nome! A dor é indescritível. É um rompimento com a realidade, uma queda livre no escuro”. Apesar do sofrimento, ela reforçou sua fé e compartilhou uma reflexão com os seguidores. “Aqui existe uma mãe que mesmo em pedaços ainda confia e acredita nos planos de Deus”.