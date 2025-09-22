Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clara Maia anuncia morte de gêmeo após parto prematuro: 'Em pedaços'

Conhecida por compartilhar sua rotina de maternidade nas redes sociais, influencer deu à luz com 28 semanas. Apenas um dos gêmeos sobreviveu
A influencer Clara Maia, conhecida por compartilhar sua rotina de maternidade nas redes sociais, deu à luz aos gêmeos Túlio e Theo, às 28 semanas de gestação, mas apenas um dos bebês sobreviveu ao parto prematuro.

Assim como Lexa, que passou recentemente por uma perda semelhante, Clara usou o Instagram neste domingo, 21, para anunciar que Túlio não resistiu, enquanto Theo segue internado na UTI neonatal.

“Túlio não resistiu. Theo luta pela vida e para vencer a prematuridade extrema”, escreveu a influencer, casada com André Coelho e mãe de José e João.

Em um desabafo emocionante, Clara descreveu sua dor: “Uma esposa que perde o marido, fica viúva. Filhos que perdem os pais, ficam órfãos. Uma mãe que perde um filho não tem nome! A dor é indescritível. É um rompimento com a realidade, uma queda livre no escuro”.

Apesar do sofrimento, ela reforçou sua fé e compartilhou uma reflexão com os seguidores. “Aqui existe uma mãe que mesmo em pedaços ainda confia e acredita nos planos de Deus”.

'Dor que não cabe em palavras', diz marido

O marido, André Coelho, também se manifestou. “Perdemos nosso pequeno Túlio, que agora descansa nos braços de Deus. Uma dor que não cabe em palavras, mas que será sempre transformada em amor e memória”.

O influenciador aproveitou para falar sobre a luta do segundo bebê pela vida. “Está lutando como um verdadeiro guerreirinho para continuar conosco. Cada batida do seu coração é um milagre, cada respiração é uma vitória”.

Por Heider Sacramento via Correio

Via Rede Nordeste

