Nikki Rodriguez: estrela da Netflix mente idade e tem 33 anos

Nikki Rodriguez: estrela de série teen da Netflix mente idade e tem 33 anos

Atriz da série 'Minha Vida com a Família Walter', da Netflix, Nikki Rodriguez mente ter 22 anos de idade, releva jornal americano The Sun
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
O jornal americano The Sun revelou na última quarta-feira, 3, que a atriz Nikki Rodriguez, da série da Netflix "Minha Vida com a Família Walter", tem 33 anos de idade e mente ter apenas 22 anos. A estrela da série teen interpreta uma personagem de 15 anos.

De acordo com a publicação, fãs da produção começaram a especular sobre a idade de Nikki Rodriguez nas redes sociais após verem fotos da atriz como adulta nos anos 2000. O The Sun encontrou registros públicos de que a atriz teria nascido em julho de 1992, em Minnesota, nos Estados Unidos.

Ainda conforme o portal, um vídeo de 2010 mostra Rodriguez graduando-se no ensino médio em 2010. A atriz teria se mudado para Califórnia na adolescência, a fim de perseguir a carreira artística. Hoje, ela vive em Los Angeles.

Quem é Nikki Rodriguez?

Nikki Rodriguez não se pronunciou sobre o assunto. O jornal The Sun afirmou ter tentato, sem sucesso, entrar contato com a atriz. No Instagram, sua publicação mais antiga data de 2021.

Segunda temporada de "Minha Vida com a Família Walter" está disponível na plataforma de streaming Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Em "My Life with The Walter Boys", título original da série "Minha Vida com a Família Walter", ela interpreta a protagonista Jackie, uma personagem 18 anos mais jovem que a atriz. A produção adolescente tem duas temporadas disponíveis na plataforma de streaming Netflix.

