Wandinha: confira tudo o que já se sabe sobre a 3ª temporada

Wandinha: confira tudo o que já se sabe sobre a 3ª temporadaSérie estrelada por Jenna Ortega já tem o terceiro ano garantido, com promessa de menos espera entre os lançamentos. Saiba tudo sobre a próxima temporada
A segunda temporada de Wandinha chegou ao fim nessa quarta-feira, 3, com a estreia dos episódios finais, e a Netflix não demorou para confirmar a continuidade da produção.
A terceira temporada já está garantida e, desta vez, o hiato entre os capítulos deve ser bem menor do que o enfrentado pelos fãs entre a primeira e a segunda temporadas.
A expectativa é de que os próximos episódios tragam revelações sombrias sobre a família Addams, além de expandir o universo de Nevermore.
Os produtores Alfred Gough e Miles Millar adiantaram que a ideia é aprofundar os personagens e explorar novos segredos, mantendo o tom irreverente que conquistou o público.
A seguir, veja explicações da demora, promessas para a próxima temporada e possíveis tramas.
Wandinha: o longo intervalo entre temporadas
O lançamento da segunda temporada de Wandinha demorou quase três anos. A primeira, em novembro de 2022, foi um fenômeno global e se tornou a série em língua inglesa mais assistida da Netflix.
Já a segunda, dividida em duas partes, só chegou em agosto e setembro de 2025.
O hiato foi resultado de greves de roteiristas e atores em Hollywood, de ajustes nos roteiros e da compra do estúdio MGM pela Amazon, o que impactou os bastidores da produção.
Esse intervalo prolongado afetou a recepção da série: enquanto a primeira temporada conquistou 56 milhões de visualizações nos quatro primeiros dias, a segunda somou 50 milhões no mesmo período.
>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
Apesar disso, a crítica foi mais generosa com o novo ano: o Rotten Tomatoes atribuiu 83% de aprovação à segunda temporada, contra 73% da primeira.
Entre os fãs, no entanto, a preferência segue pela estreia, com 86% de aprovação contra 78% da sequência, segundo o Popcornmeter.
A promessa para a 3ª temporada de Wandinha
A Netflix quer evitar outro período de espera prolongado. A produção da terceira temporada deve começar já em novembro de 2025, apenas dois meses após a conclusão do segundo ano.
Isso significa que os novos episódios podem chegar à plataforma por volta de fevereiro de 2027, reduzindo em cerca de um ano o hiato anterior.
Esse ritmo se aproxima do padrão atual de grandes produções do streaming, que buscam manter o interesse do público com lançamentos mais regulares.
Para os fãs, a notícia é um alívio: Wandinha deve voltar mais rápido e com novas tramas familiares e sobrenaturais.
3ª temporada de Wandinha: o que esperar da trama
Com spoilers a partir daqui, O POVO revisita as histórias da última temporada da série da Netflix.
O desfecho da segunda temporada trouxe várias pontas abertas para a continuação. Wandinha e Morticia derrotaram Isaac Night, mas revelações inquietantes marcaram os últimos episódios.
Descobriu-se que Mãozinha já foi parte do corpo de Isaac e que se separou após Morticia cortá-la para salvar Gomez.
Enid, diagnosticada como lobisomem Alfa, enfrenta o risco de não voltar à forma humana e parte em exílio.
Já Ophelia, irmã de Morticia dada como desaparecida, foi mostrada presa pela própria mãe, Hester, escrevendo mensagens ameaçadoras contra Wandinha.
Além disso, Tyler foi convidado pela professora Capri para integrar um grupo de apoio a Hydes, mas suas reais intenções seguem misteriosas.
Com tantas histórias em aberto, a terceira temporada promete mergulhar ainda mais fundo nos segredos da família Addams e nos dilemas de Nevermore.