Wandinha: confira tudo o que já se sabe sobre a 3ª temporada

Segunda fase da 2ª temporada de "Wandinha" estreou na Netflix neste início de setembro. / Crédito: Divulgação/Netflix

A segunda temporada de Wandinha chegou ao fim nessa quarta-feira, 3, com a estreia dos episódios finais, e a Netflix não demorou para confirmar a continuidade da produção. A terceira temporada já está garantida e, desta vez, o hiato entre os capítulos deve ser bem menor do que o enfrentado pelos fãs entre a primeira e a segunda temporadas.

A expectativa é de que os próximos episódios tragam revelações sombrias sobre a família Addams, além de expandir o universo de Nevermore. Os produtores Alfred Gough e Miles Millar adiantaram que a ideia é aprofundar os personagens e explorar novos segredos, mantendo o tom irreverente que conquistou o público.

Leia mais 'Wandinha' na Netflix: veja imagens da parte final da segunda temporada Sobre o assunto 'Wandinha' na Netflix: veja imagens da parte final da segunda temporada A seguir, veja explicações da demora, promessas para a próxima temporada e possíveis tramas.

Wandinha: o longo intervalo entre temporadas O lançamento da segunda temporada de Wandinha demorou quase três anos. A primeira, em novembro de 2022, foi um fenômeno global e se tornou a série em língua inglesa mais assistida da Netflix. Já a segunda, dividida em duas partes, só chegou em agosto e setembro de 2025. O hiato foi resultado de greves de roteiristas e atores em Hollywood, de ajustes nos roteiros e da compra do estúdio MGM pela Amazon, o que impactou os bastidores da produção.

Esse intervalo prolongado afetou a recepção da série: enquanto a primeira temporada conquistou 56 milhões de visualizações nos quatro primeiros dias, a segunda somou 50 milhões no mesmo período.

>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Apesar disso, a crítica foi mais generosa com o novo ano: o Rotten Tomatoes atribuiu 83% de aprovação à segunda temporada, contra 73% da primeira.