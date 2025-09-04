Rejane Schumann: relembre ex-atriz da Globo resgatada do abandono

A atriz Rejane Schumann tem uma carreira no cinema e em novelas da TV Globo e também atuou como jornalista e escritora. / Crédito: Reprodução/Acervo Globo

A atriz Rejane Schumann, de 74 anos, foi encontrada em condições precárias no apartamento onde mora, em Porto Alegre (RS), na última quarta-feira, 3. Conhecida por papéis em produções da TV Globo nos anos 1970, a artista vivia sozinha, debilitada e em ambiente insalubre.

O caso foi revelado na redes sociais da ativista da causa animal Deise Falci, que participou do resgate junto à Polícia Civil.

Rejane Schumann: situação alarmante A informação da situação da atriz foi divulgada pela ativista da causa animal Deise Falci, que atendeu um chamado de resgate de maus-tratos de animais na residência. Crédito: Reprodução/Instagram @deisifalci Segundo Deise, o chamado inicial era para socorrer animais em situação de maus-tratos. No local, foram encontrados quatro cães e três gatos. Conforme O Globo, a casa da ex-global vinha sendo alvo de denúncias anônimas, nos últimos meses, devido a mau cheiro e constantes latidos.

Ao chegar lá, a ativista se deparou com a condição da atriz, a qual era ainda mais preocupante: "Foi a primeira vez que senti uma vontade muito maior de resgatar uma pessoa do que os animais. Ela estava com muita fome, mas os animais tinham ração. Ela não tinha nada. A geladeira estava completamente vazia, não havia nem água", contou. A ativista afirmou que Rejane apresenta sinais de demência, com dificuldades para manter a higiene e se alimentar, mas ainda mantém momentos de lucidez e interação.

“Ela não é uma pessoa louca. Acredito que um grupo de ajuda vai fazer muito bem a essa senhora”, disse.

Segundo a profissional, Rejane relatou estar buscando maneiras de doar animais, já que não se via em condições adequadas para cuidar deles.

Os cães e gatos foram levados a uma clínica veterinária e transferidos para lares temporários — onde permanecerão até que encontrem tutores definitivos, conforme informa O Globo. Força-tarefa de ajuda no caso de Rejane Schumann

Nas imagens, é possível ver antes e depois da operação de resgate de Rejane Schumann. Crédito: Reprodução/Instagram @deisifalci Após o resgate, os animais foram encaminhados a um abrigo. Voluntários estão organizando uma força-tarefa para limpar o apartamento e oferecer melhores condições de vida à atriz.