Rejane Schumann: relembre ex-atriz da Globo resgatada do abandono

Rejane Schumann: relembre ex-atriz da Globo resgatada do abandonoAos 74 anos, artista que brilhou em novelas como Dancin’ Days e Pai Herói foi encontrada em situação precária em apartamento em Porto Alegre
A atriz Rejane Schumann, de 74 anos, foi encontrada em condições precárias no apartamento onde mora, em Porto Alegre (RS), na última quarta-feira, 3.
Conhecida por papéis em produções da TV Globo nos anos 1970, a artista vivia sozinha, debilitada e em ambiente insalubre.
O caso foi revelado na redes sociais da ativista da causa animal Deise Falci, que participou do resgate junto à Polícia Civil.
Rejane Schumann: situação alarmante
Segundo Deise, o chamado inicial era para socorrer animais em situação de maus-tratos. No local, foram encontrados quatro cães e três gatos.
Conforme O Globo, a casa da ex-global vinha sendo alvo de denúncias anônimas, nos últimos meses, devido a mau cheiro e constantes latidos.
Ao chegar lá, a ativista se deparou com a condição da atriz, a qual era ainda mais preocupante:
"Foi a primeira vez que senti uma vontade muito maior de resgatar uma pessoa do que os animais. Ela estava com muita fome, mas os animais tinham ração. Ela não tinha nada. A geladeira estava completamente vazia, não havia nem água", contou.
A ativista afirmou que Rejane apresenta sinais de demência, com dificuldades para manter a higiene e se alimentar, mas ainda mantém momentos de lucidez e interação.
“Ela não é uma pessoa louca. Acredito que um grupo de ajuda vai fazer muito bem a essa senhora”, disse.
Segundo a profissional, Rejane relatou estar buscando maneiras de doar animais, já que não se via em condições adequadas para cuidar deles.
Os cães e gatos foram levados a uma clínica veterinária e transferidos para lares temporários — onde permanecerão até que encontrem tutores definitivos, conforme informa O Globo.
Força-tarefa de ajuda no caso de Rejane Schumann
Após o resgate, os animais foram encaminhados a um abrigo. Voluntários estão organizando uma força-tarefa para limpar o apartamento e oferecer melhores condições de vida à atriz.
A Polícia Civil também intimou pessoas que estariam utilizando cartões de crédito da ex-atriz da Globo a prestarem depoimento.
Deise relatou que Rejane ficou emocionada com a ajuda recebida. “Ela chorou e me deu um abraço enorme e apertado”, contou.
A carreira de Rejane Schumann
Rejane Schumann construiu uma trajetória marcante na televisão brasileira. Entre seus trabalhos estão novelas de sucesso da Globo como:
- O Astro (1970), onde interpretou Rita;
- O Feijão e o Sonho (1976), interpretando Ana Maria;
- Espelho Mágico (1977), quando foi Maria;
- Dancin’ Days (1978), como Luciana e
- Pai Herói (1979), Lígia.
A artista também estrelou filmes como Ana Terra (1970), quando foi Eulália; Pobre João (1975), como Verônica; e A Quadrilha do Perna Dura (1976), sendo Fernanda, segundo o Museu Brasileiro de Rádio e TV.
Além da atuação, se dedicou ao jornalismo e à literatura e ainda se formou em Direito.
Hoje, aos 74 anos, a atriz enfrenta uma realidade distante dos holofotes, mas que mobilizou redes de apoio em busca de dignidade para sua vida e de cuidado para seus animais.