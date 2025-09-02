Separados há 9 anos, Fátima Bernardes comenta saída de Bonner do JN

Separados há 9 anos, Fátima Bernardes comenta saída de Bonner do JNFátima Bernardes e William Bonner foram casados de 1990 a 2016. Ao lado de Bonner, Fátima apresentou o "Jornal Nacional" por 13 anos
Um dos nomes mais relevantes do jornalismo brasileiro, William Bonner anunciou sua saída da bancada do “Jornal Nacional” na segunda-feira, 1º. Âncora do noticiário da TV Globo há 29 anos, o apresentador irá, a partir de 2026, para o “Globo Repórter”.
Motivado pela busca de “ter mais tempo para a família e atividades pessoais”, a saída de Bonner do programa foi comentada por diversos colegas de profissão, personalidades e fãs. Entre aqueles que se manifestaram sobre a situação, Fátima Bernardes parabenizou o ex-marido pelo novo momento.
“Felicidades a todos nas novas fases da carreira. E parabéns, William Bonner por sua história até aqui”, escreveu a jornalista nos comentários da publicação no perfil do JN no Instagram.
Fátima Bernardes e William Bonner foram casados de 1990 a 2016, sendo pais de Beatriz, Vinícius e Laura Bonner. Ao lado de Bonner, Fátima apresentou o “Jornal Nacional” por 13 anos.
Saída de William Bonner do Jornal Nacional afetou programas da TV Globo
A novidade do Jornalismo da Rede Globo pegou muitos telespectadores de surpresa e irá movimentar vários setores e programas da emissora. William Bonner fica no comando do “Jornal Nacional” até o dia 3 de novembro. A partir de 2026, ele se junta a Sandra Annenberg na apresentação do “Globo Repórter”.
César Tralli irá assumir a apresentação do telejornal no lugar de Bonner ao lado de Renata Vasconcellos, que já ocupa a posição de âncora do jornal desde 2014. Realocado do “Jornal Hoje”, Tralli deixa o telejornal vespertino para Roberto Kovalick, que atualmente está à frente do programa “Hora Um”.
Já a sucessão da chefia do “Jornal Nacional” fica por conta de Cristiana Sousa Cruz. Atual editora-chefe adjunta do noticiário, ela também já trabalhou na GloboNews e chefiou o jornalismo da Globo em Nova York, além de ter sido treinada por Bonner nos últimos anos.
