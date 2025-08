GloboNews de esquerda? Pesquisa sobre canal teria causado demissão

A saída da jornalista Daniela Lima do canal , anunciada na segunda-feira, 4, marca o início de uma reestruturação editorial no canal de notícias da Globo.

Uma pesquisa de opinião com telespectadores revelou que muitos consideram a GloboNews alinhada à esquerda. A emissora agora promove mudanças no elenco e na programação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A decisão veio após os resultados de uma pesquisa de opinião encomendada pela emissora ao instituto Quaest, segundo informações do jornalista Gabriel Vaquer, em sua coluna Outro canal publicada na Folha de S. Paulo.

Levantamento indicou incômodo com postura de apresentadores da GloboNews

Realizado no segundo trimestre de 2025, o levantamento revelou que parte significativa do público enxerga a linha editorial da GloboNews como alinhada à esquerda, com proximidade discursiva com partidos como PT e PSOL.

Essa percepção causou desconforto na direção de jornalismo do canal, conforme informações do jornalista.