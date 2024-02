Fátima Bernardes diz que voltará para TV Globo com novo programa

“Com o término do The Voice, entreguei, em novembro, 3 propostas de novos programas. E fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles”, anunciou Fátima em seu perfil no Instagram.

Segundo a jornalista, seu contrato com a Globo encerrou no último dia de 2023 e ela está “tocando outros projetos paralelamente” enquanto o novo programa fica pronto: “Até ele ficar pronto, vou tocando outros projetos paralelamente, porque é o que amo fazer”.



Na publicação, a apresentadora celebra ainda os 37 anos de trabalho na emissora: “Nesses 37 anos na TV, tive todas as possibilidades de evoluir profissionalmente e continuo acreditando que algo muito bom para mim e para o público virá pela frente”.



Fátima Bernardes passou quase 40 anos na Globo

Fátima Bernardes iniciou sua carreira em 1987 como repórter na filial da Globo no Rio de Janeiro. Em 1989 se tornou apresentadora do Jornal da Globo. Seu destaque veio após assumir o posto de âncora do Jornal Nacional, onde ficou de 1998 a 2011.

Em 2012 se lançou como apresentadora no programa matinal “Encontro com Fátima Bernardes”. Fátima ficou no comando do próprio até o ano de 2022, quando foi convidada para assumir o “The Voice Brasil”.



Segundo anúncio nas póprias redes sociais Fátima Bernardes irá participar da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 na Play9.

