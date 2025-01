Após mais de 25 anos na Globo, Rodrigo Bocardi é demitido por "descumprir normas éticas"

O jornalista Rodrigo Bocardi, âncora do Bom Dia SP, foi demitido da Rede Globo desta quinta-feira, 30, por "descumprir normas éticas" da emissora. As informações são do portal UOL.

Bocardi estava na emissora desde 1999 e chegou a apresentar programas nacionais, como o Jornal Hoje e o Jornal Nacional. Por quatro anos ele foi correspondente da emissora em Nova York. Ele ainda não se manifestou sobre o ocorrido.