Marília Gabriela fala sobre programa de Blogueirinha: ‘Homenagem’

Marília Gabriela revela "nunca ter assistido" a um episódio do programa "De Frente com Blogueirinha"

Marília Gabriela falou pela primeira vez sobre o “De Frente com Blogueirinha”, programa apresentado pela influenciadora Blogueirinha, na DiaTV, que possui o mesmo formato de entrevistas do “De Frente com Gabi”, comandado por ela durante os anos de 1998 e 2015, no SBT.

“No começo eu falei: ‘Não acredito que ela pegou o nome do programa!’. Mas depois pensei: ‘Ah, vou levar como homenagem’ e deixei pra lá”, revelou a jornalista e escritora em entrevista a Paulo Gonçalves, da RTN TV.