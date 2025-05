'Ingratidão', desabafa ex-marido de Carol Nakamura ao revelar fim do casamento

Os dois se casaram no auge da pandemia de Covid-19, em novembro de 2020. / Crédito: Reprodução/Instagram/@carol_nakamura

Na manhã desta segunda-feira, 12, o ator e ex-participante do reality De Férias com o Ex, Guilherme Leonel, surpreendeu os seguidores ao anunciar o fim do casamento com a atriz e bailarina Carol Nakamura. Em um desabafo sincero e emocionado publicado nas redes sociais, o artista falou sobre dedicação, frustrações e um sentimento que o marcou: ingratidão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Guilherme Leonel diz ter “dado o sangue” pelo relacionamento com Carol Nakamura No texto publicado em seu perfil do Instagram, Guilherme destacou o quanto se entregou para que o casamento desse certo. “Eu me joguei na sua vida… Vivi intensamente por nós, lutei com todas as forças que tinha e não tinha”, escreveu. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Segundo ele, muitos sonhos de Carol foram realizados graças ao seu empenho, como a conquista da casa própria e a gravação de uma série. “Foram dias, noites e madrugadas lutando por tudo aquilo que almejávamos”, completou. Síndrome do pânico e depressão: ator Guilherme Leonel relata consequências emocionais Guilherme também revelou ter enfrentado momentos difíceis em decorrência da pressão que vivia diariamente. “Atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente, para fazer tudo, enquanto você estava sentada mexendo no celular”, desabafou. Ele contou que tentou assumir todas as responsabilidades da casa, o que teria resultado em sérios problemas emocionais. “Meu pagamento foi uma síndrome do pânico, depressão… pois nunca era o suficiente para você”, lamentou.

“Faltava algo por trás das câmeras”, diz Guilherme sobre relação Apesar das declarações públicas feitas por Carol Nakamura durante o casamento, o ator disse que, na intimidade, sempre sentiu que algo estava faltando. “Na rede social, me postava, falava que eu era maravilhoso, mas por trás das câmeras, sempre faltava alguma coisa para mim”, escreveu. Ainda assim, afirmou ter lutado pelo relacionamento até o último momento. “Alguns dias atrás, recebi outro pagamento... ingratidão!”, concluiu.

O ator preferiu não se aprofundar sobre os motivos exatos do término, mas deixou no ar que mais informações podem vir à tona em breve. Por fim, desejou coisas boas à ex-esposa. “Desejo a ti muita paz, amor, saúde, sucesso, felicidade… é tudo que te desejo, do fundo do meu coração. Fique com Deus e aproveite a sua nova vida.” Relembre o casamento de Guilherme Leonel e Carol Nakamura Guilherme Leonel, o filho de 12 anos e Carol Nakamura. Crédito: Reprodução/Instagram/@carol_nakamura