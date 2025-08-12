Estado de saúde de Faustão: apresentador reage bem a cirurgias

O filho de Faustão, João Silva, também compartilhou a notícia nas redes sociais, afirmando que o pai "está bem". / Crédito: Reprodução/Instagram @faustosilvaofcial

Internado há quase três meses devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse, Faustão, de 75 anos, passou por transplantes de fígado e rim e, segundo familiares e equipe médica, vem apresentando melhora. O filho do apresentador, João Silva, rebateu publicamente no último sábado, 9, declarações de um médico que falou em “baixa chance de sobrevivência” para o comunicador.

O que disse o médico Na entrevista ao "ielcast", Elisiário Júnior explicou que a sepse pode dificultar o tratamento contra a rejeição de órgãos, já que infecções prolongadas favorecem o surgimento de germes resistentes a antibióticos. Ele não integra a equipe que cuida de Faustão e baseou suas observações apenas nas informações divulgadas publicamente. Faustão: histórico recente de cirurgias Nos dias 7 e 8 de agosto, Faustão foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante de rim, este último já programado havia um ano.

No dia 9, foi extubado e segue em reabilitação clínica e nutricional. A assessoria do apresentador confirmou que ele está consciente, conversando normalmente e respirando sem ajuda de aparelhos. Em 2023, o comunicador já havia passado por um transplante de coração devido a uma insuficiência cardíaca grave. No ano seguinte, precisou de um transplante de rim por conta do agravamento de uma insuficiência renal crônica.