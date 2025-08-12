Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estado de saúde de Faustão: apresentador reage bem a cirurgias

João Silva criticou cardiologista que falou em "baixa chance de sobrevivência". Faustão está internado há quase três meses e segue em recuperação. Saiba atualizações da saúde do apresentador
Tipo Notícia

Internado há quase três meses devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse, Faustão, de 75 anos, passou por transplantes de fígado e rim e, segundo familiares e equipe médica, vem apresentando melhora.

O filho do apresentador, João Silva, rebateu publicamente no último sábado, 9, declarações de um médico que falou em “baixa chance de sobrevivência” para o comunicador.

Filho de Faustão responde críticas

João Silva usou as redes sociais para reagir a comentários do cardiologista Elisiário Júnior, que afirmou em entrevista ao "ielcast" que havia “possibilidade muito grande” de Faustão morrer em breve devido ao seu quadro clínico.

Sem citar o nome do médico, João compartilhou o texto escrito pelo colunista Flávio Ricco, na rede social X, o qual chamou o médico de “idiota”, reforçando que o pai está se recuperando bem.

“O Faustão está muito bem, obrigado. Isso é uma cala boca aos irresponsáveis, incluindo-se por um médico idiota. Vai arrumar o que fazer e preocupe-se com seus pacientes, se é que tem algum”, compartilhou João Silva via Instagram. 

Leia mais

O que disse o médico

Na entrevista ao "ielcast", Elisiário Júnior explicou que a sepse pode dificultar o tratamento contra a rejeição de órgãos, já que infecções prolongadas favorecem o surgimento de germes resistentes a antibióticos.

Ele não integra a equipe que cuida de Faustão e baseou suas observações apenas nas informações divulgadas publicamente.

Faustão: histórico recente de cirurgias

Nos dias 7 e 8 de agosto, Faustão foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante de rim, este último já programado havia um ano.

No dia 9, foi extubado e segue em reabilitação clínica e nutricional. A assessoria do apresentador confirmou que ele está consciente, conversando normalmente e respirando sem ajuda de aparelhos.

Em 2023, o comunicador já havia passado por um transplante de coração devido a uma insuficiência cardíaca grave.

No ano seguinte, precisou de um transplante de rim por conta do agravamento de uma insuficiência renal crônica.

Após o procedimento, o órgão apresentou dificuldades para funcionar, exigindo uma embolização para interromper o fluxo sanguíneo na região afetada.

