ASMR: assista aos 5 vídeos mais vistos em 2025 até agora

Os sons reproduzidos nos vídeos de ASMR despertam a sensação de acolhimento em quem os assiste. / Crédito: Reprodução/TikTok @asmr.satisfyyng/Youtube @DangbeeEATING./ Instagram @littlemanyu_

O ASMR, sigla para Autonomous Sensory Meridian Response (resposta sensorial autônoma do meridiano), se tornou uma das maiores tendências digitais dos últimos anos. Em 2025, a técnica, que provoca uma sensação agradável de formigamento no couro cabeludo e na nuca por meio de estímulos sonoros e visuais, segue acumulando milhões de visualizações nas plataformas.

A pesquisa foi feita a partir de uma conta anônima e sem histórico, de forma a evitar interferências do algoritmo e garantir resultados mais imparciais. Comidas transparentes em formato de emoji — 168 milhões de views No topo do ranking está um short´s no YouTube que já ultrapassou 168 milhões de visualizações. O vídeo do perfil @DangbeeEATING. mostra, em plano fechado, uma mulher experimentando comidas transparentes inspiradas em emojis, como gotas de água, balas, macarrão e até um pequeno sapo de gelatina. Os sons de mastigação, captados em alta qualidade, são o destaque, criando uma experiência imersiva para os fãs do gênero.

Veja a seguir o vídeo: Spa e limpeza relaxante em cachorro — 53 milhões de views No Instagram, o perfil @littlemanyi_ conquistou quase 53 milhões de visualizações com um conteúdo diferente: um cachorro aproveitando um “dia de spa”. Enquanto o pet recebe cuidados, o som de escovas, toalhas e água corrente cria um clima de tranquilidade, misturando fofura e relaxamento.