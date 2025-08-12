ASMR: assista aos 5 vídeos mais vistos em 2025 até agora

ASMR: assista aos 5 vídeos mais vistos da técnica de relaxamento em 2025De comidas transparentes a sons de camas, veja quais produções conquistaram milhões de visualizações nas redes sociais este ano
O ASMR, sigla para Autonomous Sensory Meridian Response (resposta sensorial autônoma do meridiano), se tornou uma das maiores tendências digitais dos últimos anos.
Em 2025, a técnica, que provoca uma sensação agradável de formigamento no couro cabeludo e na nuca por meio de estímulos sonoros e visuais, segue acumulando milhões de visualizações nas plataformas.
Mais do que simples ruídos, os vídeos de ASMR buscam oferecer conforto, relaxamento e até alívio de estresse. Sons de mastigação, sussurros e objetos sendo manuseados estão entre os gatilhos mais populares.
A seguir, O POVO selecionou os cinco vídeos mais assistidos de ASMR em 2025 e entenda por que cada um deles fez tanto sucesso.
Vídeos de ASMR com mais visualizações em 2025
Para chegar a esta seleção, O POVO utilizou os filtros disponíveis em cada plataforma, priorizando as categorias de “mais relevantes” e “mais visualizações”.
A pesquisa foi feita a partir de uma conta anônima e sem histórico, de forma a evitar interferências do algoritmo e garantir resultados mais imparciais.
Comidas transparentes em formato de emoji — 168 milhões de views
No topo do ranking está um short´s no YouTube que já ultrapassou 168 milhões de visualizações. O vídeo do perfil @DangbeeEATING. mostra, em plano fechado, uma mulher experimentando comidas transparentes inspiradas em emojis, como gotas de água, balas, macarrão e até um pequeno sapo de gelatina.
Os sons de mastigação, captados em alta qualidade, são o destaque, criando uma experiência imersiva para os fãs do gênero.
Veja a seguir o vídeo:
Spa e limpeza relaxante em cachorro — 53 milhões de views
No Instagram, o perfil @littlemanyi_ conquistou quase 53 milhões de visualizações com um conteúdo diferente: um cachorro aproveitando um “dia de spa”.
Enquanto o pet recebe cuidados, o som de escovas, toalhas e água corrente cria um clima de tranquilidade, misturando fofura e relaxamento.
Confira o vídeo abaixo:
Sons intensos de refeição — 17 milhões de views
O canal coreano "Gongsam Table", com mais de 14 milhões de inscritos, é referência no ASMR gastronômico.
Um de seus vídeos mais populares de 2025 já soma mais de 17,2 milhões de visualizações. Nele, o criador saboreia diferentes pratos, enfatizando sons crocantes e estalos, num ritmo que prende o espectador até o fim.
Veja abaixo o vídeo:
Sons de diferentes tipos de camas — 2,1 milhões de curtidas
No TikTok, a conta @thousand viralizou com um vídeo produzido por inteligência artificial que apresenta sons de camas feitas de diferentes materiais, como metal, nuvem e areia.
A produção, que alcançou 2,1 milhões de curtidas, chamou atenção pela criatividade e pelo uso da tecnologia para gerar estímulos sonoros incomuns no ASMR tradicional.
Entre as interações analisadas, chamou atenção o volume de comentários de usuários reclamando do uso de imagens sintéticas geradas por inteligência artificial em vídeos de ASMR.
Para eles, a experiência sonora perde autenticidade quando não há a presença de uma voz humana, tornando o conteúdo menos relaxante e, por vezes, incômodo.
Confira o vídeo a seguir:
Vlog sensorial em dia de compras e chuva — 1,3 milhão de curtidas
Ainda no TikTok, outro vídeo que se destacou em 2025 traz o formato de vlog em ASMR. Nele, uma jovem mostra seu dia de compras e, depois, momentos no quarto durante chuva e ventania.
Os sons ambientes como o barulho das sacolas, passos e pingos d’água, dão ao conteúdo um ar intimista e reconfortante.
Veja o vídeo de ASMR: