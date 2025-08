Karaokê: 5 canais no YouTube para você cantar com seus amigos

Confira dicas de canais de karaokê no Youtube para quem gosta de cantar (imagem de apoio ilustrativo) / Crédito: TATIANA FORTES/O POVO

Os espaços de karaokê costumam reunir aficionados por música ou quem quer experimentar um programa diferente e divertido. No entanto, é possível se divertir cantando sem sair de casa, com canais no YouTube que disponibilizam as versões instrumentais das canções, seja dos clássicos ou das músicas que fazem sucesso no momento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além do lazer, o canto também é uma forma de expressar emoções, o que ajuda a lidar com o estresse e a ansiedade. O POVO traz cinco canais no YouTube, além de aplicativos, que possuem diversas opções de gêneros musicais para se divertir no karaokê.

Confira cinco canais no YouTube para cantar karaokê

Muramatsu Karaoke No ar desde 2009, o Muramatsu Karaoke disponibiliza mais de mil vídeos com instrumentais de canções de diversos gêneros. Tem muita opção de canções nacionais, desde o sertanejo de Gusttavo Lima até o piseiro romântico de Natanzinho. Também é uma boa opção para quem curte artistas internacionais, - apesar de não ser a maioria das músicas. Cantores como Bruno Mars, Lana Del Rey e bandas como RBD também aparecem no repertório. Karafun Karaoke Para quem curte mais canções em inglês, o Karafun é uma boa opção, já que o canal acompanha os lançamentos e clássicos do inglês internacional, desde os mais famosos até os cantores locais.

Sua Voz e Violão Já o canal Sua Voz e Violão tem a premissa de criar um instrumental mais acústico para as músicas que serão cantadas, com apenas um instrumento acompanhando a voz.

Traz uma estrutura “mais profissional” e o cantor pode escolher o tom em que deseja cantar a música. Mas possui uma desvantagem: alguns vídeos estão disponíveis somente para membros do canal.

Piano Karaoke O canal Piano Karaoke possui mais de quatro mil vídeos com instrumentais apenas do piano. O repertório conta com canções em inglês, espanhol e até sérvio, sueco e holandês.

Os vídeos não acompanham a letra da música sendo cantada, o que pode não ser indicado caso você não conheça bem a música.

CC Karaoke Por fim, o CC Karaoke é ideal para quem curte bandas como Paramore, Linkin Park e Red Hot Chili Peppers. Leia mais Valentine's Day: conheça histórias de casais que se uniram pelo canto coral Sobre o assunto Valentine's Day: conheça histórias de casais que se uniram pelo canto coral