Músicas do TikTok em 2025: as 10 mais tocadas na rede social até agora

De Bruno Mars até J. Eskine, músicas mais tocadas no TikTok misturam canções do momento, medley e até uma canção lançada em 1962; confira

Lançada em outubro de 2024, “APT.” é uma colaboração entre Rosé, integrante do Blackpink, e Bruno Mars, sendo categorizada como uma faixa do gênero pop-rock. O sucesso da canção se deu pelo seu ritmo contagiante, sendo a trilha sonora de mais de 4,2 milhões de vídeos na plataforma.

Surfando na esteira de outro sucesso do TikTok, “Anxiety”, da rapper Doechii, foi regravada e lançada oficialmente nas plataformas em março deste ano graças ao TikTok. A música, que contém sample de “Somebody That I Used to Know” , foi redescoberta pelos usuários da plataforma após um lançamento tímido no YouTube em 2019.

No TikTok, a canção é parte de edits, vídeos com cortes de outros vídeos, e também fez sucesso com os chamados lyric videos, que contém a letra da música, escrita por Billie para seu irmão e produtor, Finneas.

Mais uma canção de 2024, “Birds of a Feather” faz parte do terceiro álbum de estúdio da cantora Billie Eilish, intitulado de “Hit Me Hard and Soft”. Com 1,7 milhões de vídeos na plataforma, a faixa foi gravada parcialmente no Brasil durante a passagem de Billie no Lollapalooza 2023 .

Com mais de 3 milhões de vídeos na plataforma , “Die With a Smile” também foi incluído no álbum Mayhem de Lady Gaga, sendo performada no show histórico de Copacabana sem a presença de Bruno Mars.

Com dois hits que vieram na esteira do final de 2024, Bruno Mars emplacou o dueto “Die With a Smile” junto à Lady Gaga. Uma balada romântica clássica, a música começou a ganhar impulso unindo os fãs de ambos os artistas que conseguiram fazer a faixa se tornar um hit estável.

Em maio deste ano, a faixa conquistou o recorde de “mais dias não consecutivos no topo do Spotify Global Charts”, com mais de 200 dias. O recorte anterior pertencia à “Dance Monkey”, também sucesso no TikTok.

Pretty Little Baby - Connie Francis

A música “Pretty Little Baby”, lançada originalmente em 1962, é um caso de resgate musical histórico que os usuários do TikTok promovem de forma orgânica de tempos em tempos. Assim como a faixa “Dreams” do Fleetwood Mac, “Pretty Little Baby” fez sucesso com dublagens pela sua melodia que remete aos anos 60.

No total, a faixa já soma 3,3 milhões de vídeos. Infelizmente, a intérprete da canção, Connie Francis, faleceu no dia 16 de julho deste ano, mas antes conseguiu agradecer a atenção e o sucesso que sua música recebeu dos usuários do TikTok.

Messy - Lola Young

Conseguindo viralizar nos últimos dias de 2024, a faixa “Messy” fez com que a artista britânica Lola Young ficasse mundialmente conhecida. Somando mais de 1,9 milhões de vídeos na plataforma, a canção é sobre como a artista lida com a experiência de ter TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade).

Lançada em junho do ano passado, “Messy” fez parte do álbum “This Wasn’t Meant for You Anyway” e fez sucesso na plataforma pela identificação dos usuários com a letra, que diz: “Porque eu sou complicada demais, aí sou muito descomplicada/Você me disse para arranjar um emprego, depois me pergunta por onde é que eu andei”.

Espresso - Sabrina Carpenter

Com 868 mil vídeos na plataforma, “Espresso”, da cantora Sabrina Carpenter, fez sucesso no TikTok pela sua melodia pop com uma letra de duplo sentido. No Brasil, a faixa virou meme após ter sido cantada pelo ex-participante do BBB 25, Matheus Pires.

Depois de ter aberto os shows da The Eras Tour de Taylor Swift, Sabrina Carpenter se tornou uma "queridinha" do TikTok, também viralizando com outras faixas como “Nosense” e “Manchild”, lançada esse ano, mas que ainda não atingiu o mesmo nível de popularidade que Espresso.

Ordinary - Alex Warren

Lançada em fevereiro de 2025, “Ordinary”, de Alex Warren, já acumula mais de 1,4 milhão de vídeos no TikTok somando a versão original da faixa e a versão “Wedding”, utilizada em diversos vídeos com temática de casamento.

A faixa fala sobre como o amor torna o ordinário em extraordinário e ganhou um clipe estrelado por Alex e sua esposa Kouvr Annon. No Spotify, a faixa possui mais de 790 milhões de reproduções, estando perto de alcançar a marca histórica de um bilhão.

Deslocado - NAPA

Um dos sucessos mais recentes da plataforma, “Deslocado”, da banda NAPA, já possui mais de 650 mil vídeos. Lançada em janeiro de 2025, a faixa fala sobre se sentir deslocado na cidade em que nasceu, sendo uma referência ao Arquipélago de Madeira em Portugal, lar de origem dos membros da banda.

A canção conseguiu chegar ao topo do Spotify e a banda foi considerada a “coisa mais famosa que já saiu do Arquipélago de Madeira depois do jogador Cristiano Ronaldo”, brincou um dos membros em entrevista.

Resenha do Arrocha - J. Eskine, Alef Donk

Sucesso inesperado e que furou a bolha, “Resenha do Arrocha” é um medley de dez canções do gênero pagodão baiano cantado por J. Eskine e produzido por Alef Donk. A faixa ficou popular no TikTok por viralizar diversas vezes, sempre com um novo refrão que inspirava uma dancinha diferente.

No total, mais de 1,4 milhão de vídeos já foram gravados com a música, tornando ela uma das mais tocadas no TikTok em 2025. O cantor J. Eskine tentou repetir a fórmula lançando “Resenha do Arrocha 2.0”, mas a faixa não alcançou a mesma popularidade da original.

