Bruno Gagliasso e Rômulo Estrela mudam visual para novo filme

O ator Bruno Gagliasso compartilhou novas imagens do seu novo visual na terça-feira, 3, em seu perfil no Instagram . Com a cabeça e sobrancelhas raspadas, o artista teve sua imagem transformada para viver seu próximo personagem nos cinemas.

Baseado no livro homônimo de Dráuzio, publicado em 2004, o filme conta a história do médico e oncologista durante o período em que precisou acompanhar o seu irmão mais novo, Fernando, no tratamento contra o câncer.

Ainda sem previsão de lançamento, no filme, Bruno irá interpretar o irmão de Dráuzio Varella, este será vivido por Rômulo Estrela.

“Missão cumprida. As filmagens de 'Por um Fio' acabaram, mas essa história não acabará dentro de nós. Carregaremos, com orgulho, as marcas desse trabalho. No corpo, nos cabelos e, principalmente, na alma”, afirmou Rômulo.