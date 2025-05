Giovanna Lancellotti posta fotos de festa intimista pré-casamento

A um mês do casamento, Giovanna Lancellotti compartilhou momento intimista entre madrinhas e amigas, com clima de contagem regressiva

Em seu perfil nas redes sociais, a atriz mostrou cliques do encontro com amigos para celebrar o pré-casamento . Ela foi montada pelos convidados e terminou a noite vestida de noiva.

Nesta segunda-feira, 12, a atriz Giovanna Lancellotti compartilhou fotos inéditas do chá bar, momento pré-nupcial realizado às vésperas de seu casamento com o empresário Gabriel David .

“Chá Bar é muito legaaaal. Cheguei de calça jeans e blusa preta e saí de noiva e com acessórios. Quem tem madrinha tem tudo", contou a protagonista de “Dona de Mim” sobre o momento.

Em uma das imagens, ela aparece sorrindo segurando uma plaquinha com a frase “Eu disse sim”, vestindo uma faixa de “Bride to Be” (futura noiva) e uma tiara com a palavra “noiva”.

Nos cliques, é possível conferir a presença de Giuliana Lancellotti, mãe da atriz, e das madrinhas de casamento, como a atriz Thais Muller e as influenciadoras Laura Cassine, Isabella Arouca e Rê Meirelles.

O casal está noivo desde março de 2024, quando Gabriel David fez o pedido de casamento durante uma viagem romântica à Tailândia.