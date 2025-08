Mila Kunis e Ashton Kutcher chamam atenção em show dos Backstreet Boys

O show da turnê "Into The Millenium" ocorreu em uma famosa casa de shows da região, a Sphere. O casal foi filmado por alguém da plateia usando roupas combinadas, camisa branca e calça azul, enquanto dançavam e cantavam um para o outro em uma área superior do local.

No último sábado, dia 2, o casal de atores Mila Kunis e Ashton Kutcher curtiu o show do grupo Backstreet Boys em Las Vegas, nos Estados Unidos, e roubou a cena. Dançando juntos, o casal de Hollywood chamou atenção e virou assunto nas redes sociais no último final de semana.

“Os dois foram queridos com a plateia e os fãs em volta deles”, disse Michael Shawn McCabe, fã que publicou o vídeo do casal se divertindo no show ao som do hit "I Want It That Way". Veja vídeo:

Mais sobre o casal Mila Kunis e Ashton Kutcher

Casados desde 2015, os atores têm dois filhos, Wyatt Isabelle e Dimitri, com 10 e 8 anos de idade, respectivamente. O namoro do casal começou em 2012, seis anos após o fim da série “That’ 70s Show” (“De Volta Aos Anos 70”, no Brasil), série onde os dois se conheceram. Na produção, eles interpretam o casal adolescente Jackie Burkhart e Michael Kelso.

Entre as últimas notícias divulgadas sobre os famosos, está o suposto envolvimento do galã em festas do rapper P. Diddy, que teria provocado tensões no relacionamento de Mila Kunis em outubro de 2024.

O casal também se envolveu em outra polêmica. Eles teriam escrito uma carta posicionando-se a favor da liberdade de Danny Masterson, um dos atores de “That’ 70s Show”, condenado a 30 anos de prisão por estupro. Segundo portais americanos como o Page Six, o casal passou por uma crise após ser detonado pela opinião pública à ocasião.