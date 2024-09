Caso Diddy: tudo o que se sabe sobre o caso do rapper

Sean Combs, conhecido como P. Diddy, foi preso no último dia 16 Crédito: AFP PHOTO / Robyn Beck

Alerta de gatilho: essa matéria aborda assuntos relacionados a violência contra a mulher. O rapper Sean Combs, conhecido como P. Diddy, foi preso no último dia 16, acusado de tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte para fins de prostituição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uma nova acusação contra o rapper foi feita nessa terça-feira, 24. A vítima alega ter sido drogada e estuprada por Diddy e seu segurança em 2001.

A denúncia se soma às outras dez já incluídas no dossiê contra o empresário. Veja o que se sabe a respeito do caso P. Diddy.

Por que P Diddy foi preso? Diddy é acusado de gerir um esquema criminoso, desde 2008, que incluía sequestros, incêndio criminoso, trabalho forçado e suborno. Segundo o governo, o rapper também ameaçava as vítimas para participarem dos chamados “freak-offs”, descritos como eventos onde as vítimas eram coagidas a ter relações sexuais com profissionais do sexo sob o efeito de drogas.

Diddy costumava gravar vídeos desses eventos para chantagear os envolvidos. No entanto, as gravações acabaram servindo como prova dos crimes para a polícia. Leia mais Caso Sean Diddy: quem é o rapper acusado de tráfico sexual Sobre o assunto Caso Sean Diddy: quem é o rapper acusado de tráfico sexual Um dos fatos que também acabou contribuindo para o caso foram as acusações da ex-namorada de Diddy. Cassandra Ventura, conhecida como Cassie, abriu uma ação judicial contra o rapper em 2023, acusando-o de estupro, agressão e sexo forçado com profissionais do sexo masculino.

Um dia após a abertura da ação judicial, um acordo entre os dois foi anunciado e o processo encerrado. Porém, com a repercussão do caso, surgiram novas denúncias de agressão sexual contra o rapper. Outra mulher alegou ter sido vítima de um estupro coletivo no qual Diddy foi um dos agressores. O caso aconteceu quando ela tinha 17 anos e foi registrado como denúncia apenas anos depois, em novembro de 2023. O rapper também foi acusado de aliciamento pelo produtor musical Rodney Jones J., situação que o levou a ter sua propriedade revistada em março deste ano e que resultou em sua prisão neste mês.

Durante as revistas foram encontrados drogas, mil frascos de óleo de bebê e lubrificante, além de rifles AR-15 com números de série desfigurados. A acusação mais recente contra o rapper foi feita nessa terça-feira, 24, por Thalia Graves, que alega ter sido drogada, amarrada e estuprada por Diddy e seu segurança em 2001. Outro caso de agressão que também teria sido filmado pelo rapper. Onde P. Diddy está preso? O rapper está detido em uma cela especial no centro de detenção do Brooklyn enquanto aguarda o julgamento.