Julgamento de P. Diddy: após uma semana, confira tudo que foi revelado do caso

O julgamento de P. Diddy completou uma semana com denúncias de abuso, tráfico sexual e armas ilegais, abalando a indústria da música

Os primeiros dias do julgamento de Sean “Diddy” Combs revelaram uma série de acusações graves que abalaram a indústria da música e reacenderam debates sobre abuso de poder por celebridades.

Segundo ela, Combs a forçava a participar de orgias com prostitutas e consumo de drogas , sob ameaça de violência ou exposição de imagens íntimas.

O depoimento mais contundente da semana veio de Cassie Ventura , cantora e ex-namorada de Combs. Durante quatro dias no banco das testemunhas, ela descreveu uma relação de mais de dez anos marcada por abuso físico, psicológico e sexual.

Combs enfrenta cinco acusações formais, incluindo conspiração criminosa e coerção sexual. Se for considerado culpado, ele pode ser condenado a até 50 anos de prisão.

'Ele controlava a minha vida', diz Cassie Ventura em julgamento do rapper e ex-namorado 'Diddy'; VEJA

Cassie relatou que, em 2016, foi agredida por Combs em um hotel, cena registrada por câmeras de segurança e incluída entre as provas apresentadas pela promotoria. O episódio foi um dos estopins para a ação que ela moveu contra o rapper em 2023, encerrada com um acordo extrajudicial de US$ 20 milhões.

No julgamento atual, porém, ela foi chamada a depor como testemunha-chave do Ministério Público.