Elenco original de "That '70s Show" aparece no trailer de spin-off

"That ‘90s Show" chega ao catálogo da Netflix no dia 19 de janeiro. Prévia mostra o retorno dos personagens de Ashton Kutcher, Mila Kunis, Laura Prepon e mais

O primeiro trailer do spin-off "That 90's Show" foi divulgado pela Netflix nesta quinta-feira, 22. O trecho mostra o retorno do elenco original da série "That 70's Show", transmitida entre 1998 e 2006.

A prévia traz a participação dos personagens originais da sitcom, como Kelson (Ashton Kutcher), Jackie (Mila Kunis), Eric (Topher Grace), Donna (Laura Prepon), Fez (Wilmer Valderrama) e Leo (Tommy Chong). Os personagens Red (Kurtwood Smith) e Kitty (Debra Jo Rupp) voltam ao enredo como parte do elenco fixo.

Na trama, os filhos dos protagonistas originais vivem novas histórias em Wisconsin. Agora, a geração é liderada por Leia Forman (Callie Heverda) e ainda conta com Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi e Sam Morelos no elenco.

A história é ambientada em 1995 e parte de final alternativo de “That ‘70s Show”, mostrando mudanças nos personagens principais. "That '90s Show" chega ao catálogo da Netflix no dia 19 de janeiro.

