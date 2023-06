Danny Masterson, ator de That ’70s Show, é condenado por estupro

Danny Masterson, que viveu Hyde em That '70s Show, foi considerado culpado por estuprar duas mulheres em sua casa no início dos anos 2000, em Los Angeles

Um julgamento realizado nesta quarta-feira, 31, condenou o ator Danny Masterson, da série "That 70s Show", a uma pena que pode chegar a 30 anos de prisão perpétua. Os jurados, sete mulheres e cinco homens, condenaram o ator pelas acusações de estupro envolvendo duas mulheres. Quanto à terceira acusação, o júri não conseguiu chegar a uma decisão sobre a agressão sexual.

A investigação sobre Masterson foi iniciada em 2017, quando três mulheres apresentaram acusações na mesma época em que Harvey Weinstein, produtor de Hollywood, foi acusado publicamente de agredir sexualmente várias mulheres. As vítimas disseram que Masterson tinha um padrão. Ele as convidava para sua casa em Hollywood Hills e oferecia uma bebida que rapidamente as embriagava.

Um dos relatos afirma que Masterson arrastou uma das mulheres para uma jacuzzi antes que ela desmaiasse e quando acordou, já estava em uma cama com ele a penetrando. Um fato marcante no julgamento é a interferência da igreja da Cientologia, organização religiosa popular entre astros hollywoodianos.

Todas as acusadoras são ex-integrantes da Cientologia e entraram com um processo civil contra a igreja, que foi pausado até que o processo criminal de Masterson seja concluído. Elas alegam que foram assediadas por membros depois de relatar seus supostos estupros às autoridades. Os advogados de defesa Phillip Cohen e Shawn Holley relataram que havia diferenças consideráveis entre os relatórios policiais e os testemunhos. Masterson afirmou que fez sexo consensual com suas acusadoras.



Após as acusações virem a público, o ator foi demitido da comédia da Netflix The Ranch, em 2017, e excluído da sequência do That '70s Show. Joshua Ritter, um ex-promotor do condado de Los Angeles, avalia que Masterson provavelmente será condenado a cerca de 12 anos de prisão, porque o ator não tem antecedentes criminais e os crimes ocorreram há vários anos.



