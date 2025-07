Ex-Chiquititas, Carol Chamberlain anuncia gravidez aos 21 anos

Aos 21 anos , a artista confessou que não planejou a gestação, mas afirmou que a novidade foi recebida com muito amor por ela e pelo namorado, Gui.

A atriz Carolina Chamberlain, que ficou conhecida por interpretar a personagem Dani em Chiquititas (2013), do SBT, anunciou que está grávida do primeiro filho .

A atriz, que começou em 2025 a graduação em Publicidade e Propaganda , na Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo, afirmou que o bebê foi uma surpresa: "Ainda parece um sonho! Não foi planejado, mas foi a surpresa mais linda que a vida poderia me dar. E desde o primeiro segundo… meu coração nunca mais foi o mesmo."

"Gente… nem sei como começar esse post. Tem uma coisa MUITO especial acontecendo na minha vida… e eu esperei o momento certo pra dividir com vocês. Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando… EU TÔ GRÁVIDA", iniciou ela.

Já Gabriella Saraivah, conhecida como Tati, se emocionou: “Carol do céu! Que Deus abençoe muito vocês e que o bebê venha com muita saúde”.

Relembre a trama de Dani, personagem de Chiquititas vivida por Carol Chamberlain

A atriz viveu a personagem Dani, em Chiquititas, na versão de 2013.

Na trama, a personagem começa como a filha de Letícia (Amanda Acosta). No entanto, vê sua vida se transformar com a morte da mãe, o surgimento do pai bêbado e um posterior acidente que a deixa em uma cadeira de rodas.