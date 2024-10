Ex-Chiquitita anuncia gravidez; intérprete de Pata será mãe

Intérprete da personagem Pata, em "Chiquititas" (1997), a atriz Aretha Oliveira está grávida do primeiro filho

A atriz Aretha Oliveira anunciou sua primeira gravidez. Intérprete da personagem Pata, na versão brasileira do seriado “Chiquititas”, de 1997, a atriz divulgou que será mãe em publicação no domingo, 27, em seu perfil no Instagram.

“Nosso maior presente chegou”, iniciou a artista na legenda da postagem. “Faremos 10 anos de casados em janeiro e eu havia pensado em fazer uma renovação de votos. Pois bem, Deus se encarregou e enviou nosso maior presente”, descreveu.