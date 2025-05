Atriz de ‘Chiquititas’ e ‘Vale Tudo’ revela descoberta de câncer

Carolina de "Chiquititas", a atriz Flávia Monteiro teve participação reduzida em programa especial do SBT devido à cirurgia de retirada do câncer

A atriz Flávia Monteiro revelou que foi diagnosticada com câncer de pele no ano passado. Conhecida por interpretar a Carolina na primeira versão de “Chiquititas” (1997) , a artista carioca detalhou que a descoberta se deu após notar uma “pinta” no joelho.

“Inicialmente, achei que fosse uma pinta, mas era um melanoma. Tive que fazer uma operação”, explicou em entrevista ao portal Heloisa Telipan, detalhando que realizou a cirurgia e não houve necessidade de fazer quimioterapia ou radiologia.

“No fim, acabamos retirando. Era um melanoma de grau dois. Fiquei com um talho na perna gigantesco. Mas, de todo modo, imagina se eu não tivesse visto”, desabafou. Também presente no elenco de “Vale Tudo”, de 1988, Flávia revelou que a cirurgia coincidiu com as gravações de “Geração Chiquititas”, programa especial do SBT que reuniu o elenco da primeira versão da novela infantil.

“Foi justamente com a época do documentário. Meu médico me proibiu de dançar”, recordou, respondendo aos questionamentos dos fãs da novela que estranharam a participação reduzida da atriz na produção.