Dia do Orgulho LGBT+: Ludmilla publica foto inédita com esposa e filha

Foto inédita publicada por Ludmilla no Dia do Orgulho / Crédito: Reprodução/ Instagram @ludmilla

Em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado nesta sexta-feira (28), a cantora Ludmilla publicou uma foto inédita com a esposa, Brunna Gonçalves, e a filha do casal, Zuri. A imagem, divulgada no perfil oficial da artista no Instagram, mostra as duas com os rostos colados segurando a pequena Zuri.