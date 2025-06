Rafaela Azevedo apresenta a peça 'King Kong Fran' em Fortaleza

Criada pela atriz, diretora e fenômeno da internet Rafaela Azevedo , natural do Rio de Janeiro, Fran espelha situações de violência de gênero para gerar incômodo e criar consciência em sua plateia. A peça tem direção e dramaturgia da própria Rafaela em parceria com o diretor Pedro Brício e direção musical de Letrux .

Neste domingo, 29, a palhaça Fran volta a subir no palco do Theatro Via Sul com o espetáculo solo “ King Kong Fran ”, às 20 horas, questionando e denunciando a opressão reproduzida pela lógica machista, em uma fusão das linguagens de circo e teatro.

Em cartaz há quase três anos ininterruptos, “King Kong Fran” ganhou visibilidade com o grande alcance dos vídeos de Fran nas redes sociais, que mostravam uma inversão de papéis, fazendo com que os homens experimentassem um pouco a sensação de objetificação que as mulheres sofrem na sociedade. Para Rafaela Azevedo, as publicações foram uma importante ferramenta de conexão das pessoas com o assunto abordado em sua obra. “Uma das maiores forças que um artista pode ter é a conexão direta com o público”, compartilha.

A trajetória de Rafaela Azevedo

Formada pela Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, o teatro e a palhaçaria foram os caminhos escolhidos por Rafaela para expressar sua arte no mundo. “Palhaça e palhaço é a nossa humanidade estampada. Aquela máscara revela a sua vulnerabilidade, o que todo mundo quer esconder nesse sistema capitalista, que é muito opressor com qualquer diferença.

A palhaça é uma ode à inadequação”, reflete. A artista mostra em cena que é preciso parar de naturalizar as diversas agressões contra as mulheres e provocar os homens para criarem consciência de que são agentes dessa violência. “Eu tenho a utopia radical de acreditar que a mulher vai ser ver como um indivíduo e não como objeto do patriarcado”, pontua.