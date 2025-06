Maisa e Gabigol juntos? Vídeo em balada gera rumor de romance

Maisa e Gabigol foram filmados juntos em festa; vídeo provoca rumores de possível romance entre as celebridades

Nas redes sociais, as imagens suscitaram rumores de um possível affair entre as celebridades. Diante da repercussão, a atriz e o atleta negaram qualquer envolvimento romântico e declararam que são apenas amigos.

Em vídeo publicado na última quarta-feira, 26, a atriz Maisa Silva e o jogador de futebol Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol , foram vistos saindo juntos de uma balada na sexta-feira, 20, no Rio de Janeiro. O evento aconteceu no bairro Juá, promovido por Dennis DJ.

Maisa e Gabigol disseram que estavam juntos de outros amigos. O atacante declarou que os dois não foram para o mesmo local. Já a atriz afirmou que o grupo estava indo para um after. "Estava com vários amigos e fomos todos juntos de van para um after. Mas nada relacionado a um affair ou relacionamento", disse.

Maisa está no ar interpretando uma vilã na novela "Garota do Momento". O público deve se despedir de Bia, sua personagem, no dia 27 de junho, quando vai ao ar o último capítulo da produção da Rede Globo.