Marge Simpson morre? Entenda final de ‘Os Simpsons’ que chocou fãs

Série de animação mais longeva da televisão mundial, “Os Simpsons” parece estar se preparando para a despedida oficial. Após rumores do desenho encerrar ao chegar no 800º episódio, que surpreendeu os fãs no início deste ano, o seriado chocou mais uma vez ao exibir a morte de um dos personagens principais.

Atualmente na 36ª temporada, o episódio final mostrou uma Springfield 35 anos no futuro. Com Lisa e Bart já adultos, um dos momentos do capítulo mostra os personagens reunidos no enterro de sua mãe, Marge Simpson.