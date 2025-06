MC Pipokinha: como está a cantora hoje em dia?

Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista afirmou que está desmotivada a continuar no meio do funk. “Pra fazer sucesso tem que querer, tem que engajar, criar polêmica… e eu tô bem sossegada”, declarou.

Apesar do afastamento dos palcos, Pipokinha continua ativa em outras frentes. Atualmente, ela é um dos nomes mais acessados na Privacy, plataforma de assinatura paga voltada para conteúdo adulto. No mês de julho, ela apareceu como o segundo perfil mais visitado.

MC Pipokinha: vídeos polêmicos e parcerias com celebridades

Entre os conteúdos mais comentados de sua trajetória recente, está uma gravação com Andressa Urach.

O vídeo, no estilo “swing”, contou com a participação do namorado de Urach, o modelo Lucas Ferraz, e do dançarino e ator Bruno ZL, que também atua em filmes adultos voltados ao público gay. Trechos da gravação vazaram nas redes sociais e viralizaram.

MC Pipokinha: possível entrada em reality show

Nos bastidores da televisão, MC Pipokinha também é citada como possível participante da próxima edição do reality “A Fazenda”. A presença da funkeira no programa da Record seria estratégica para alavancar audiência, já que sua figura controversa costuma gerar repercussão nas redes sociais.