Após dificuldades, atriz Mariana Rios anuncia gravidez do 1º filho

Aos 39 anos, a atriz Mariana Rios estava tentando o processo de fertilização in vitro há anos. O bebê é fruto de sua relação com o economista Juca Diniz

Para compartilhar a novidade, a apresentadora publicou um versículo bíblico agradecendo a Deus pela gravidez. O bebê é fruto de seu relacionamento com o namorado João Luis Diniz D'Avila, conhecido como Juca Diniz.

Gravidez de Mariana Rios acontece após anos de diversas tentativas

Aos 39 anos, o desejo de Mariana de ser mãe era uma vontade antiga.

Em 2020, a artista passou por um aborto espontâneo, resultado de uma condição autoimune. Na época, a perda ocorreu durante seu relacionamento com o empresário Lucas Kalil.

Após o episódio, a atriz decidiu investir na fertilização in vitro (FIV), técnica em que a fecundação do óvulo acontece em laboratório. Durante o processo, Mariana chegou a gerar nove embriões que não conseguiram seguir com o tratamento.