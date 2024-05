Clínica de Medicina Reprodutiva reduz custos e efeitos colaterais em procedimento

Segundo o último relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 2023, a infertilidade atinge 17,5% da população mundial. O problema é uma condição que atrapalha casais que têm o sonho de ter um filho. Com o propósito de tornar essa jornada mais acessível e humanizada, a Fertibaby Ceará vem, há oito anos, sendo parte da realização desse objetivo para centenas de famílias.

Além da sede em Fortaleza, a Fertibaby Ceará está presente em cidades como Sobral, Juazeiro do Norte e Iguatu, atuando, ainda, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os atendimentos nas unidades descentralizadas da clínica são realizados por médicos parceiros, especialistas em medicina reprodutiva, que iniciam o tratamento dos pacientes e os encaminham para a conclusão dos procedimentos na Capital. Em Fortaleza, são feitos a punção de óvulos, a transferência de embriões e o congelamento de óvulos e embriões.

“Apesar de sermos a empresa mais jovem nesse segmento no Estado, conseguimos, ao longo dos anos, nos estabelecer como líderes no mercado. Um dos nossos objetivos foi oferecer condições para o público menos favorecido economicamente, com o uso de menos medicamentos e a otimização dos procedimentos, tornando os tratamentos de fato mais acessíveis para os pacientes”, explica o diretor clínico da Fertibaby, Daniel Diógenes, (CRM-CE 8534 / RQE 6612), médico especialista em reprodução humana.