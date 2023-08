Morre Aracy Balabanian: última aparição foi com Claudia Raia

Uma das artistas mais queridas dentro e fora das telas, Aracy Balabanian manteve contato com inúmeros atores da Rede Globo mesmo após seu afastamento da atuação. Sua última aparição, inclusive, foi registrada por Claudia Raia.

No momento compartilhado pela atriz em seu perfil no Instagram no último dia 16, Aracy aparece segurando Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, que nasceu no mês de fevereiro.

Na tarde desta segunda-feira, 7, Claudia compartilhou novos registros do último encontro com Aracy Balabanian. “Aracy sempre foi uma amiga maravilhosa, uma artista gigante e talentosa (...) Que alegria ter encontrado sua alma nesta vida, que honra compartilhar um pouco do meu caminho com o seu”, escreveu.



Aracy Balabanian, atriz conhecida pela personagem Cassandra de 'Sai de Baixo', morreu aos 83 anos, na manhã desta segunda-feira, 7. A artista veterana, que foi diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado, estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Aracy Estér Balabanian nasceu em 22 de fevereiro de 1940, em Campo Grande. A artista é filha de armênios que vieram para o Brasil para fugir do holocausto. Aos 15 anos, começou a estudar teatro, mas sua trajetória é trilhada na televisão, onde estreou na peça "Antígona", de Sófocles, da TV Tupi.