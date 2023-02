Nasce Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas de Mello

O primeiro filho do casal nasceu na noite deste sábado, 11. Em postagem no Instagram, atriz comemora chegada do caçula: "Transbordando de felicidade e amor"

O terceiro filho da atriz Claudia Raia, primeiro da união com o também ator Jarbas Homem de Mello, nasceu na noite deste sábado, 11, no Rio de Janeiro (RJ). Em postagem no Instagram, a atriz comemorou o nascimento do caçula.

"Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço", escreveu na legenda da foto com o marido e o recém-nascido. "Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca!"

Raia, que tem 55 anos, anunciou a gravidez em setembro de 2022, após descobri-la quando já estava no terceiro mês de gestação. Após receber críticas pela gravidez em idade avançada, a atriz pediu mais "empatia" e ressaltou que vive uma vida saudável, que o terceiro filho seria um presente "da vida madura".

Durante a gravidez de Luca, Raia falou sobre as diferenças entre ter filhos hoje e há 20 anos, visto que é mãe ainda de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 20, ambos com o ex-marido Edson Celulari. "O que nunca muda é o meu amor pela maternidade. Para mim é, de fato, meu melhor papel."

Infertilidade e menopausa: Claudia Raia anunciou gravidez aos 55 anos

De acordo com o casal, os dois já falavam sobre ter filhos há mais de uma década, processo que se tornou mais complicado devido à menopausa de Raia. Após diversos tratamentos de fertilidade para conseguir engravidar sem sucesso, a atriz anunciou que estava grávida "de surpresa", tendo cessado os procedimentos.

Desde o anúncio de que teria mais um filho depois dos 50 anos, a pauta da gravidez em mulheres no climatério de popularizou. Climatério é como se chama a fase de fim da vida fértil de pessoas do sexo feminino até a chegada da menopausa, marcada pelo "aniversário" de um ano, ou seja, 12 meses completos sem menstruar.

