Juliette celebra São João com festa íntima na Paraíba e relembra tradições juninas

Juliette promove festa de São João em João Pessoa e destaca tradições juninas: "É a melhor época" / Crédito: Reprodução / Instagram Juliette

A cantora paraibana Juliette Freire realizou neste fim de semana uma festa junina em sua casa, em João Pessoa, capital da Paraíba. A comemoração reuniu amigos e familiares, com decoração temática, comidas típicas e espaço para simpatias populares. Vestida com um look estilizado e com tranças no cabelo, Juliette compartilhou registros do evento em suas redes sociais. “É a melhor época”, escreveu em uma das legendas, ao lado de fotos em que aparece ao redor da fogueira e com a casa decorada com bandeirolas e elementos tradicionais.