Ivete no São João de Maracanaú: veja detalhes do show de sexta, 13

Show de Ivete Sangalo no São de João de Maracanaú 2025 marca sua estreia no evento junino; apresentação ocorre nesta sexta-feira, 13

O segundo fim de semana do São João de Maracanaú , realizado no Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, começa nesta sexta-feira, 13, e traz artistas queridos por todo o Brasil na programação gratuita de shows.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após o sucesso na estreia da edição de 2025, que aconteceu no dia 6 de junho e teve como atrações principais Xand Avião e Bell Marques, o município da Região Metropolitana de Fortaleza terá, na noite de hoje, shows de Wesley Safadão e Waldonys.

Se unindo aos cearenses, os cantores Dudu Cantor, Japinha e Natanzinho Lima também animam a festa nesta sexta-feira, 13. Com início às 21 horas, o evento tradicional em Maracanaú também traz para o palco a cantora Ivete Sangalo.

Como vai ser o show da Ivete Sangalo no São João de Maracanaú?

Dona de inúmeros sucessos do axé music, Ivete Sangalo deve apresentar no São João de Maracanaú um repertório amplo com canções de suas várias eras. Ao Vida&Arte, a assessoria do festival confirmou que o show da cantora baiana está previsto para durar 1h30min.

São João com crianças em Fortaleza: veja programação imperdível para família