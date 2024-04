Calvo Drive-Thru: fast food lança promoção com hambúrguer de graça

Com uma propaganda promocional, o Burger King lançou uma promoção na qual seus clientes com calvície receberão sanduíches gratuitos. Veja como participar

Segundo a empresa, a definição deste tipo de calvície é quando se tem entrada dos dois lados e falta de cabelo no topo da cabeça, ou, como descreve a marca, “entrada por um lado, passagem por trás e saída pelo outro lado”.

O Burger King decidiu se reinventar mais uma vez. A rede de fast food já lançou promoções envolvendo copos Stanley como brinde em dias com fortes temperaturas e agora premiará clientes calvos. Aqueles que têm calvície receberão hambúrgueres grátis.

Além deste tipo exclusivo de calvície pré-definido pelo restaurante, somente os pedidos via drive-thru poderão receber os sanduíches gratuitos.

No Ceará, uma única unidade localizada em Fortaleza disponibilizará o sanduíche promocional. Veja qual a localização:

Assim, aqueles que se considerarem “calvos drive-thru” devem fazer a retirada do seu sanduíche gratuito nas localidades disponíveis neste link .

A promoção é por tempo limitado : tem início nesta quarta-feira, 27, e será finalizada no domingo, 31.

Em fevereiro, com intuito de propagar as qualidades do seu sanduíche Whopper, a peça publicitária usou diversas piadas de cunho adulto e trouxe o ex-ator de filmes adultos Kid Bengala como garoto propaganda.

Porém, a publicação que contava com mais de 24 mil comentários acabou sendo excluída por revolta de grande parte de seus consumidores que não concordaram com a breve associação de um produto com referências sexuais.

Outra promoção da empresa que gerou a curiosidade de seus consumidores foi quando eles estavam fornecendo descontos para quem fizesse um teste de “nível de ressaca”, a partir de uma tecnologia de reconhecimento facial.