Burger King vai dar hambúrguer de graça a advogados; veja locais no Ceará

Confira a lista com todas as localidades no link .

No vídeo promocional divulgado, eles reforçam que até poderiam ter copiado o sanduíche da concorrência, já que, segundo a empresa, ele seria uma imitação do "Whopper", que foi criado pela rede ainda nos anos 50 e é seu carro chefe. Porém não o fizeram.

A iniciativa faz parte de uma campanha publicitária que visa evidenciar que o novo sanduíche da franquia não é uma cópia do produto com nome similar da empresa concorrente, após comparações realizadas pelos clientes.

Confira como retirar o produto gratuito

Para realizar a retirada do "BK Taste 1.0", que será o sanduíche gratuito, o indivíduo deve ir a uma loja do Burger King e apresentar no drive thru a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Vale destacar que a promoção se limita a um produto por CPF e a disponibilidade nos estoques.

Serviços

O que: Retirada de sanduíche gratuito

Onde: Drive Thru Burger King - Avenida Santos Dumont, 1859/ Avenida 13 de Maio, 2072

Quando: Dia 13 ao dia 15 de janeiro

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais digitais!

Mais notícias de Economia