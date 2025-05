CPI das Bets convoca Carlinhos Maia e pede análise de finanças de Virgínia e Melquiades

No pedido, a senadora convoca Carlinhos Maia para prestar esclarecimentos sobre sua participação na promoção de plataformas de apostas online. O documento destaca ainda que o influenciador divulga essas casas de aposta para mais de 34 milhões de seguidores nas redes sociais.

"Considerando o potencial impacto de suas ações publicitárias no orçamento das famílias brasileiras e nas práticas de consumo relacionadas ao setor de apostas online, é essencial compreender o alcance de sua influência e as responsabilidades éticas associadas a essas campanhas", destaca Soraya.

Além de Carlinhos Maia, a comissão também aprovou o requerimento de análise das finanças dos influenciadores Virgínia Fonseca e Rico Melquíades no período de 1º de janeiro de 2023 a 30 de abril de 2025. A relatora justificou que o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) relacionado à atuação de Virgínia Fonseca será fundamental para o andamento das investigações.

Com relação a Rico Melquíades, a relatora entendeu que os documentos solicitados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) desempenharão papel fundamental pra esclarecer o lucro do influenciador com a publicidade digital das bets.

A audiência ainda não tem data marcada.