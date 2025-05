Zé Felipe defende Virgínia após críticas de Luana Piovani

O cantor Zé Felipe se manifestou contra as críticas que Virgínia, sua esposa, tem recebido após a influenciadora depor na CPI das Bets , ocorrida na terça-feira, 13. Na ocasião, as atitudes da empresária no Senado foram consideradas desrespeitosas acerca do problema que une economia e saúde pública .

Em seu perfil nas redes sociais, a apresentadora Luana Piovani foi uma das que se posicionou contra as ações de Virgínia Fonseca durante o inquérito. “Fico com ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando em Deus? Que o carma da desgraça que ela vende inunde a vida dela”, comentou Piovani.

Saindo em defesa da esposa e mãe dos três filhos do casal, o sertanejo Zé Felipe retrucou a também atriz. “Hoje é mêsversário do José [filho mais novo do cantor] e já acordei com esse Matusalém querendo biscoitar. Luana Piovani, vai tomar no seu c*, meu amor de Jesus Cristo”, disse o filho do músico Leonardo.

Em resposta, Luana Piovani argumentou: “Ignorantes não têm vocabulário, linha de raciocínio e tampouco retórica”.