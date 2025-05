Senador interrompe CPI, elogia 'pré-treino' de Virgínia Fonseca e pede vídeo da influenciadora

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) interrompeu o depoimento da influenciadora digital Virgínia Fonseca à CPI das Bets, nesta terça-feira, 13, para gravar um vídeo com ela para a esposa dele.

"Não estou aqui para apontar o dedo para você. Estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda contra esses tipo de jogos. E faça mais o seu 'pré-treino'. Inclusive, vou terminar aqui... pode mandar um abraço para minha esposa e para minha filha?", perguntou.

O senador foi até Virgínia e gravou com o próprio celular um "vídeo selfie" com ela. A cena arrancou gargalhadas no plenário da comissão. Mas a relatora da CPI, Soraya Thronicke (Podemos-MS), e o presidente, Hiran Gonçaves (PP-RR), não esboçaram reação.

Cleitinho disse que a CPI não deveria focar na influenciadora, mas em outros temas nacionais. Ele se referiu a Virgínia como uma "fonte de receitas e empregos", enquanto os parlamentares são "fonte de despesa".

A relatora afirmou que se sentiu ofendida com as colocações de Cleitinho e pediu para que ele se apresente nas demais reuniões da comissão para auxiliar nos trabalhos contra "máfias" dos jogos ilegais.