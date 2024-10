CPI das Bets: Entenda o que é a investigação aprovada pelo Senado

O Senado aprovou, na última terça-feira (8), a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o crescente impacto dos jogos de apostas online no orçamento das famílias brasileiras. A iniciativa, proposta pela senadora Soraya Thronicke (Podemos), também busca averiguar a possível associação com organizações criminosas e a atuação de influenciadores digitais para impulsionar as bets – termo popular para essa prática.

O requerimento para criação da CPI foi lido em plenário pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e superou o número mínimo de 27 assinaturas. Com o apoio de outros 30 senadores, o documento estabelece que as investigações serão compostas por 11 membros titulares e sete suplentes, tendo o prazo de 130 dias para conclusão das análises e com limite de despesas de R$110 mil.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por que a CPI das bets foi criada?

Dados do Banco Central do Brasil mostraram que cerca de 5 milhões de, aproximadamente, 20 milhões de beneficiários do programa Bolsa Família fizeram apostas via Pix para empresas de jogos de azar eletrônicos. O gasto total foi de cerca de R$ 3 bilhões em agosto deste ano. O levantamento, solicitado pelo senador Omar Aziz (PSD), concluiu ainda que 70% dos apostadores são chefes de família e responsáveis por enviar R$2 bilhões desse valor para as bets.