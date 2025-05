Xamã e Sophie Charlotte publicam foto em Paris em clima de romance

A imagem foi divulgada no sábado, 10, nas redes sociais do cantor. Os artistas haviam anunciado o término em março deste ano.

O cantor Xamã e a atriz Sophie Charlotte, ambos de 35 anos, reataram o relacionamento e compartilharam a notícia com o público ao postar uma foto em frente à Torre Eiffel , em Paris, na França.

Na época, eles declararam que o fim havia ocorrido de forma amigável e que os dois mantinham carinho e admiração um pelo outro.

Relembre término de Xamã e Sophie Charlotte

Antes do anúncio, Xamã foi clicado sozinho no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, o que levantou rumores de separação.

O casal passou 8 meses juntos. Eles começaram o romance após contracenarem na novela "Renascer", onde deram vida aos amantes Eliana e Damião.