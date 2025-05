Documentário revela carta inédita de Rita Lee à família

Carta deixada por Rita Lee antes de morrer foi dedicada ao marido, Roberto de Carvalho, e aos três filhos do casal

O texto foi dedicado ao marido, Roberto de Carvalho , e aos três filhos do casal: Beto , João (Juca) e Antônio (Tui) . Na carta, lida pela própria Rita em áudio, a artista expressa seu amor e gratidão à família.

Para o marido, com quem teve uma das parcerias mais duradouras da música brasileira , Rita escreveu : “Você, Roberto, é o namorado mais fofo que existe... Precisa ser mucho macho para aguentar uma mulher escandalosa, ex-presidiária, cinco anos mais velha...”.

“Sou a mulher mais completa do mundo” , escreveu, ao se referir ao apoio dos “quatro cavalheiros” que a cercaram durante a vida.

O documentário ainda conta com depoimentos exclusivos de personalidades próximas à Rita, como Ney Matogrosso , Gilberto Gil e Virginia Lee , irmã da cantora.

O disco, lançado pela primeira vez oficialmente pela Universal Music, também ganhou edição em vinil duplo , cuja pré-venda foi aberta no mesmo dia do lançamento digital, em 31 de outubro de 2024. A versão física chegou às lojas em novembro do mesmo ano.

Dois anos após a morte de Rita Lee (1947–2023), os fãs puderam reviver um momento especial da carreira da artista: em outubro de 2024, chegou às plataformas digitais o álbum “Rita Lee – Uma Noite no Luna Park – Ao Vivo em Buenos Aires” , que registra a histórica apresentação da cantora na capital argentina, em 2002.

“ Sua presença impresente está por toda parte . Por todos os sorrisos. Por todas as lágrimas. Te amo. Te amarei sempre”.

Gravado em uma noite quente de novembro de 2002, o show marcou a estreia de Rita em palcos argentinos. Com mais de 6.000 pessoas no público, a cantora convidou os fãs a "bailar" com ela em uma apresentação vibrante e cheia de irreverência.

O repertório do show foi baseado no álbum “Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar”, lançado em 2001, em que Rita interpreta clássicos dos Beatles com arranjos criativos e personalidade única — um dos projetos mais ousados e celebrados de sua discografia.

O resgate dessa gravação oferece uma nova oportunidade para o público celebrar o legado da “Rainha do Rock” brasileiro, agora também eternizado em solo latino-americano.