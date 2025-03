Sophie Charlotte e Xamã terminam namoro de oito meses

Sophie Charlotte e Xamã curtem show de Duda Beat no Rock in Rio. Casal se aproximou durante gravação da novela Renascer / Crédito: Reprodução/ Instagram @sophiecharlotte1

Romance entre a atriz Sophie Charlotte e o cantor Xamã, ambos artistas com 35 anos de idade, tem seu ponto final após oito meses de união. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do carioca neste domingo de Carnaval, 2. No mesmo dia, o trapper fez show no Carnaval de Fortaleza no Bloco do Malvadão, na Praia de Iracema.

Eles terminaram de forma amigável e seguem com carinho e admiração um pelo outro", informa o comunicado.

A atriz que começou a carreira fazendo Malhação, programa teen da emissora do Rio de Janeiro, e encarnou em 2023 no filme "Meu Nome é Gal" a multi-instrumentista Gal Costa, ganhadora do Prêmio Grammy Latino à Excelência Musical em 2011, falou com a imprensa ao passar pelo camarote Folia Tropical da Sapucaí no domingo. "A gente não está mais junto. Temos uma história linda. O Xamã é uma pessoa incrível e eu torço muito pela felicidade dele", sinaliza. Xamã segue carreira de ator Internautas chegaram a especular que o rapper estaria em um affair com a também atriz do remake Renascer Giullia Buscacio. No entanto, até o momento a única ligação entre os dois globais seria de integrarem o elenco da nova série da Netflix "Os Donos do Jogo". A próxima produção do serviço de streaming acompanha o mundo do jogo do bicho carioca.

Durante aparição no Sambódromo, os famosos vestiam looks personalizados e acessórios inspirados no cachorro e no gato em uma referência à loteria ilegal. O recém-solteiro interpretará Búfalo, já Giulia fará Suzana, e juntos farão par romântico na trama. Com direção de Heitor Dhalia e um elenco que inclui André Lamoglia, Chico Díaz, Juliana Paes e Mel Maia, a série encontra-se em produção, mas com estreia prevista ainda para 2025. Trapper fez show no Carnaval de Fortaleza no mesmo dia da confirmação do térmico com Sophie Charlotte Xamã encerra segunda noite de carnaval na Praia de Iracema Crédito: Daniel Galber