Saiba quem foi Madruguinha do Brasil, humorista que morreu aos 62 anos

O humorista Jailson da Silva, conhecido como Madruguinha do Brasil, morreu na madrugada deste sábado, 10, vítima de um infarto / Crédito: Reprodução / SBT

O humorista Jailson da Silva, conhecido como Madruguinha do Brasil, morreu na madrugada do sábado, 10, em São Paulo. Segundo informações de familiares, ele sofreu um infarto e não resistiu. Madruguinha, que tinha esse apelido por ser parecido com o personagem Seu Madruga, do programa Chaves, era colaborador frequente do quadro "Roda Solta", no programa "The Noite", do SBT.

Em nota, o SBT lamentou a morte e informou que na próxima segunda-feira, 12, o programa "prestará uma merecida homenagem a essa figura tão querida pelo público, pela equipe do The Noite e por todos do SBT". O perfil do The Noite no Instagram também homenageou o humorista. Veja abaixo:



Quem era Madruguinha, humorista do The Noite ? Morador de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo, Jailson transformou a semelhança com o ator mexicano Ramón Valdés em uma carreira artística, participando de programas de televisão e conquistando uma base de fãs nas redes sociais. Sua popularidade aumentou significativamente com suas participações no quadro "Roda Solta" do programa "The Noite", com Danilo Gentili, no SBT.

Ele chegou ao quadro após a repercussão nas redes sociais com a caracterização como Seu Madruga, personagem do seriado "Chaves". O humorista acumulou quase 300 mil seguidores no Instagram. Madruguinha ganhou popularidade com participações no quadro "Roda Solta", do "The Noite com Danilo Gentili" Crédito: Reprodução / SBT "Sempre diziam que eu era idêntico ao personagem. No início não gostei, fiquei bravo! Mas percebi que a galera curtiu e me acostumei", contou Jailson em uma entrevista ao Jornal de Jundiaí.