Netflix anuncia data de lançamento do documentário 'Baila, Vini'; veja trailer

Filme sobre o astro da seleção brasileira e do Real Madrid, Vinicius Júnior, entrará na plataforma no dia 15 de maio e contará com depoimentos de outros astros do futebol

Dentre várias novidades , a Netflix anunciou nesta terça-feira, 22, a data de lançamento do documentário 'Baila, Vini'. O filme que irá mostrar bastidores de um dos maiores anos da carreira do astro da seleção brasileira e do Real Madrid, Vinicius Júnior, será lançado no dia 15 de maio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dirigido por Andrucha Waddington e produzido pela Conspiração, o documentário será focado em mostrar detalhes do ano de 2024 do atleta, indo desde as nuances das lesões enfrentadas até as conquistas de Champions League e do Fifa the Best de melhor jogador do mundo. O crescimento do nome do jogador na luta contra o racismo também será abordado, já que nesse mesmo ano, por ataques racistas sofridos, Vinicius Júnior também se fortaleceu como voz ativa do movimento no futebol mundial.

'Baila, Vini', contará com depoimentos de grandes nomes do futebol, sendo eles Neymar, o técnico Carlo Ancelotti, Jose Angel Sánchez (CEO do Real Madrid), Benzema, Rodrygo, Courtois, Roberto Carlos e Ronaldo.