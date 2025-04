Netflix doa R$ 5 milhões para reforma da Cinemateca Brasileira

A Netflix anunciou um investimento de R$ 5 milhões para reformas e melhorias da Cinemateca Brasileira, instituição de preservação e difusão do audiovisual do País, localizada em São Paulo.

O patrocínio cultural faz parte do projeto Restauração, Modernização e Ampliação do Complexo Arquitetônico do equipamento, realizado por meio da Lei Rouanet, com recursos de captação incentivada do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). As informações são da revista Exame.