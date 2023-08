Heartstopper: tudo o que você precisa saber antes de assistir a 2ª temporada na Netflix

A série Heartstopper estreou em abril de 2022 e conquistou fãs no Brasil e no mundo. A segunda temporada estreia nesta quinta-feira, 3/8, na Netflix, com oito episódios e traz mais sobre o relacionamento de Charlie e Nick. A produção é baseada na HQ de Alice Oseman, que também é roteirista da série.

Heartstopper conta a história de Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor) que estudam em uma escola só para meninos. Charlie é um garoto sensível e abertamente gay e Nick, um jogador de rúgbi alegre.

Um dia, eles sentam juntos durante as aulas e se tornam amigos. E novos sentimentos surgem da amizade inseparável entre os dois.

Heartstopper: Saiba o que aconteceu na primeira temporada da série

Atenção para spoilers!

O primeiro ano da série Heartstopper adaptou os volumes um e dois das HQs de Alice Oseman. No início da trama, Charlie está saindo com um cara chamado Ben. Porém, o relacionamento dos dois é mantido em segredo já que Ben não quer ser visto com Charlie.

Então aparece Nick, um menino popular, super inteligente, do time de rugby e um ano mais velho que Charlie. Os dois são uma dupla nas aulas e se tornam amigos.