5 séries turcas para assistir na Netflix

1. Próximo (2024)

“Próximo” acompanha a história de uma advogada recém-solteira que tenta encontrar um novo amor (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Equilibrando comédia, romance e drama, “Próximo” acompanha a história de Leyla, uma advogada recém-solteira que precisa se adaptar ao novo status de relacionamento após passar metade de sua vida com o primeiro amor e descobrir uma traição.

Com o apoio de seus melhores amigos, ela se aventura no mundo moderno em busca de um novo amor. Enquanto isso, no trabalho, Leyla cuida do divórcio de um famoso empresário. Porém, quando se trata de amor, não há barreiras, e seus dois mundos podem se colidir, causando ainda mais confusão na vida da advogada.

2. O Famoso Alfaiate (2023)