MC Daniel revela gastos altos em antigo relacionamento com Mel Maia

Em podcast, MC Daniel revela gastos altos em antigo relacionamento com a atriz Mel Maia. Segundo o cantor, uma quantia significativa foi despendida com passagens aéreas

Durante uma entrevista a um podcast, MC Daniel revelou alguns detalhes sobre gastos em seu antigo relacionamento com a atriz Mel Maia. Segundo o cantor, uma quantia significativa foi gasta com passagens aéreas no período em que os dois estiveram juntos.

“Gastava R$ 300 mil em passagem aérea no meu antigo relacionamento. Era muita coisa que poderia ir de carro, de van ou até no dia seguinte”, contou.